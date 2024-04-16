Küresel hisse senedi göstergesi aşırı satım bölgesine yaklaştı

MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'nin 14 günlük göreceli güç endeksi Salı günü 33'ün altına düşerek en son Ekim ayında görülen seviyelere geriledi. Endeksin 30 ya da altında olması, satışların aşırıya kaçmış olabileceğinden piyasanın momentumunda olası bir tersine dönüşe işaret ediyor.

Gösterge Nisan ayında yaklaşık %4 değer kaybederek Ekim ayından bu yana ilk aylık düşüşünü yaşadı; zira Fed'in gevşeme bahislerinin azalması ve Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar hisse senetlerinin cazibesini azalttı.