Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası, 2023 enflasyon beklentisini değiştirmedi. Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 22,3 olarak korundu.

2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahminini 79,3 dolardan 80,8 dolara çıkardıklarını kaydeden Kavcıoğlu, yıl sonu gıda fiyatları tahmini ise yüzde 22 olarak sabit tuttuklarını açıkladı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:

- Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır

- 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır

- Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir

Derin resesyon ihtimali azaldı

- Derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı değerlendirilmektedir

- Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz

- 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir

- Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı

- Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir

- Teknoloji yoğun sektörlerdeki ivmelenme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz

Cari açığımız yükseldi

- Turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır

- 2022 yılı üçüncü çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı pandemiye kıyasla 4,9 milyon kişi arttı

- 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatlar ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir

- Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir

Yayılım endeksi enflasyondaki hız kaybını teyit ediyor

- Enflasyondaki yavaşlama, çekirdek enflasyon göstergeleriyle de destekleniyor

- Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit ediyor

- Yayılım endeksi enflasyondaki hız kaybını teyit ediyor

- Üretici fiyat artışları 2022 boyunca kademeli olarak azaldı

- Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz

- Parasal aktarımın güçlenmesi için bütüncül bir anlayışla uyguladığımız politikalarımız etkili olmaya devam etmektedir

- 2022 yılında KOBİ'lere 2021 yılı tutarının 7 katı kadar kredi kullanımı sağlanmıştır

- TL cinsi menkul kıymet faizleri Haziran'dan beri politika faizine yakınsayarak 16 puan azaldı

- 2023 yılı için mevduatta liralaşma hedefimiz yılın ilk yarısı için yüzde 60'tır

Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi

- TCMB’nin 2023 yıl sonu tüfe beklentisi %22,3 ile değişmedi

- TCMB’nin 2024 yıl sonu tüfe beklentisi %8,8 ile sabit tutuldu

- TCMB’nin 2023 yıl sonu gıda enflasyon beklentisi %22 ile değişmedi

- TCMB'nin 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %11,5

- TCMB'nin 2023 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 80,8 dolar (Önceki 79,3 dolar)

- TCMB'nin 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 77,3 dolar

- Uluslararası rezervlerimiz 2022 sonunda 128,8 milyar seviyesine ulaşmıştır

- Bankamız öncülüğünde ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz mutabakatla dijital türk lirası işbirliği platformu’nu oluşturduk

- Para politikası uygulamalarımızın olumlu sonuçlarını almaya başladığımız 2022 yılını geride bıraktık

- Fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmeye yönelik olarak, sahip olduğumuz tüm araçları en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz

- Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla hedefli kredi uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz

- Kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun fiyat istikrarını destekleyici yönde ve öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu olmasını temin edeceğiz

İkili kur uygulamıyoruz, sadece yurtdışından gelen kaynağı teşvik ediyoruz

- (Faiz indirimlerinin tekrar başlayıp başlamayacağı sorusuna) 2022 ilk yarıda faizi sabit tuttuk, dış gelişmeleri izledik, ikinci yarıda indirdik; bu yıl da ekonomi modelini destekleyecek bir para politikası oluşturuyoruz

- Liralaşma politikasının devamı için tüm aksiyonları alıyoruz; swapların azaltılması, para politikasının buna göre şekillenmesi konusunu net ifade ettik, gerekli adımları atacağız

- KKM gidişatından memnunuz, liralaşma ile birlikte kendi mecrasında yolunu bulacaktır

- Bireysel kredilerde anormal artış görmüyoruz, daha yüksek artış yönelme olursa ona göre tedbir alırız

- Büyük firmalarımız yurt dışından borçlanmasını ve içeride sermaye piyasalarını kullanmasını teşvik ediyoruz; ama uzun vadeli olmasını istiyoruz

- (TCMB'nin dışarıdan gelen dövize teşvik uygulamasının ikili kurun başlangıcı olup olmadığı sorusuna) bu tür uygulamalarda işin amacına bakmak doğru, neler olabileceği üzerinden yorum yaklaşımı doğru değil

- Türkiye'de farklı kur uygulamaları yok, bankalarda ihracatçıya ayrı bir kur yok

- İkili kur uygulamıyoruz, sadece yurtdışından gelen kaynağı teşvik ediyoruz