New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,06 azalarak 38.052,09 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 azalışla 5.019,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,15 kayıpla 15.375,26 puana indi.

ABD ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde beklentilerin altında büyürken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 artış kaydetti. Bu oran, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralmanın ardından kaydedilen en düşük büyüme oranı oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,4 artarken, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yüzde 3,7 yükseldi.

Analistler, ülkede büyüme beklentilerinin altında kalmasına rağmen, enflasyonist baskıların devam ettiğini söyledi. Geçen yılın son çeyreğine göre artışı hızlanan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ısrarcı enflasyon sinyalleri verdiğini belirten analistler, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz oranlarını düşüreceği yönündeki umutları zayıflattığını kaydetti.

Büyüme verilerinin açıklanmasının ardından, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,74'e yaklaşırken, geçen yıl kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimlerine eylülde başlama olasılığı yüzde 44'e geriledi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5 bin azalışla 207 bin oldu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki gerilemenin de iş gücü piyasasının hala sıkı olduğuna işaret ettiğini ifade ederek, bunun Fed'e enflasyonla mücadelede faiz indirimlerini erteleme imkanı verebileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda yılın ikinci çeyreği için zayıf gelir tahmini bildiren Meta'nın hisseleri yüzde 14 değer kaybetti.

Geliri beklentileri karşılamayan IBM'nin hisseleri de yüzde 10'a yakın düştü.

Analistler, bugün yayımlanacak Microsoft, Alphabet ve Intel gibi teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.