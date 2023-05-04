Ons ve gram altından tarihi rekor!

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD Merkez Bankası (Fed), dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırırken, faizleri 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Karar metninde "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadesinin çıkarılması dikkat çekti. Fed Başkanı Jerome Powell ise, gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını söylerken, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını bildirdi.

Ons ve gram altın tarihi zirvesini gördü

Fed'in karar metninde yer alan ifadeler ve Başkan Powell'ın açıklamaları sonrası dolar güç kaybederken ABD tahvil faizleri geriledi. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatları yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı, 2078 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,21 oranında düşüşle 2035 dolarda işlem görüyor.

Altının gram fiyatı da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 1302 liraya taşıdı. Gram altı şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 1274 lirada alıcı buluyor.

Altın Fed sonrası zirve fiyatlamalarda

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Bu haftanın kritik toplantısı Amerika Merkez Bankası (Fed) piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylelikle faizi yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltmiş oldu. Fed faiz kararı 11 – 0 oy birliği ile alındı. Böylelikle Fed faiz oranı 16 yılın en yüksek seviyesine gelmiş oldu. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade karar metninden çıkarıldı. Başkan Jerome Powell veri odaklı olarak karar almaya devam edeceklerini belirtti. Powell'ın konuşmaları ardından dolar endeksi 101,07 seviyesine doğru geri çekildi. Bu sabah da dolar endeksi analizin yazıldığı sırada 101,07 seviyesinden işlemden geçiyor. ABD tahvil faizleri ise %1,15 azalışla 3,36 seviyesinden işlem görüyor. Tüm bu gelişmeler ışığında 2065 seviyesini test eden altın fiyatlarının bu sabah kar realizasyonu etkisi ile 2040 seviyesinden işlemden geçiyor. Bugün ECB faiz kararı ve ABD işsizlik maaşı başvurularını takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Güçlü direnç seviyesi olarak çalışan 2000 seviyesinin üzerinde kalıcı olmasıyla değerli metal yükseliş ivmesini koruyor. Risk iştahının hacimle birlikte yukarı yönlü hareketlenmeye devam etmesi halinde 2060 seviyesine doğru ivmelenme oluşabilir. Olası geri çekilmelerde 2020 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise 2010 ve 2000 seviyelerine doğru satış baskısı oluşabilir.

Destekler: 2020/2010/2000

Dirençler: 2060/2070/2080