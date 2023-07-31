Oyak Yatırım ikinci çeyrekte 743 milyon TL net kara ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin (OYYAT) öz kaynakları 2,6 milyar TL'ye yükseldi.

Oyak Yatırım'ın söz konusu dönemdeki net komisyon gelirleri 2,2 katına ulaşarak 547 milyon TL'ye, toplam gelirleri ise 3,1 katına ulaşarak 1,3 milyar TL'ye çıktı.

Oyak Yatırım'ın 2023 yılının ikinci çeyreğinde net karı geçen yılın aynı dönemine göre 2,7 katına ulaşarak 743 milyon TL oldu.

Fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunan Oyak Portföy'ün karlılığı ise geçen yılın aynı döneminin 5,5 katına ulaştı.

2023 yılında müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırmayı sürdüren Oyak Yatırım, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerini sağlayan Pratik Öneri ve müşterilerinin temel ve teknik analiz uzmanına ihtiyaç duymadan tüm hisse senetlerini inceleyip analizini yapmalarına imkan tanıyan Pratik Analiz uygulamalarının ara yüzlerini de yeniledi.