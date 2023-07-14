Özel sektörün dış borcu 2,5 milyar dolar daha azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre 2,5 milyar dolar azalarak 155,4 milyar dolara geriledi.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 146,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borç (ticari krediler hariç) ise 849 milyon dolar artarak 9 milyar dolar oldu.

1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 40,9 milyar dolar tutarında oldu.