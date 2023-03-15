Şişecam pay geri alımı yaptı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AS, pay geri alımı gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirket, dünkü işlemlerde 46,12 TL- 46,40 TL fiyat aralığından 744 bin 944 adet pay geri alımı yapıldığını ve şirketin sahip olduğu SISE paylarının 58 milyon 48 bin 393 adede ulaştığını bildirdi.

Şişecam'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan, 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam edilmesine karar verilen pay geri alım işlemleri kapsamında 14 Mart 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 14 Mart 2023 tarihinde 46,12 TL- 46,40 TL fiyat aralığından (ortalama 46,33 TL) 744.944 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 58.048.393 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,90).