Tofaş temettü dağıtacak

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, hissedarlarına temettü ödeme kararı aldı. Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 23 Mart 2023 tarihinde ödenmek üzere hisse başı brüt 6,00 lira, net 5,40 lira temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Açıklamada, "Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt yüzde 600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi"ne karar verildiği ifade edildi.

2022 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre şirketin 2022 yılı ana ortaklığa ait net dönem kârının 8.562.191.000 lira olduğu belirtilen açıklamada, "Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 21.028.679 TL'dir" denildi.