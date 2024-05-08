TEB'den 100 milyon Euro tahvil ihracı

TEB, bankacılık faaliyetleriyle ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunurken, “daha iyi bir gelecek” için sürdürülebilir finansı desteklemeye devam ediyor. Ocak ayında uluslararası piyasalarda yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği 400 milyon dolar tutarında gerçekleştirdiği tahvil ihracının ardından TEB, bu kez de IFC’ye 100 milyon avro tutarında Basel-III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı. Beşinci yılda geri çağırma opsiyonu bulunan, 10 yıl vadeli tahvil, TEB’in bu yıl gerçekleştirdiği ikinci ihraç olma özelliği taşıyor.



Sürdürülebilir kalkınma alanında Türkiye’nin önde gelen bankası olma vizyonuyla hareket eden TEB, sağladığı yeni finansman ile ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve uyumlanmasına yönelik projelere, kadınlara ait işletmelere ve tarım işletmelerine odaklanarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) finansman erişimini desteklemeyi amaçlıyor.



TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: “Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya desteğimizi artırmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

Gerçekleştirilen tahvil ihraçlarına yönelik büyük ilginin Türk ekonomisine ve TEB'e gösterilen güvenin de bir göstergesi olduğuna dikkat çeken TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, orta ve uzun vadeli finansmanları çeşitlendirme stratejisi ile uygun maliyetli kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Leblebici sözlerine şöyle devam etti: “IFC iş birliğiyle yaptığımız bu yatırım, iklim bilincine sahip projeleri, kadınlara ait küçük işletmeleri ve tarım işletmelerini finanse etmemiz için KOBİ’lere verilen kredileri yaygınlaştırmamıza olanak tanıyacak. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına odaklanan ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için kadın girişimciler ile işletme sahiplerini güçlendiren bir banka olarak, onları hem finansal imkanlarla hem de finans harici hizmetlerle desteklemeyi sürdüreceğiz. Dış finansman araçlarımızı yaygınlaştırmaya ve çeşitlendirmeye son derece kararlıyız. Aynı zamanda, IFC ile süregelen güçlü ilişkimizi daha da geliştirmekten ve Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya desteğimizi artırmaktan memnuniyet duyuyoruz.”



IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer: “TEB’e yapılan bu yatırım, ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini artırmayı, daha yüksek bir ekonomik katılım ve istihdam yaratmayı amaçlıyor.”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer şunları kaydetti; “Türkiye ancak güçlü ve kapsayıcı bir finans sektörüne sahip olursa ekonomik yönden gelişebilir. IFC’nin uzun zamandır iş ortağı olan TEB’e yapılan bu yatırım, ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini artırmayı, daha yüksek bir ekonomik katılım ve istihdam yaratmayı amaçlıyor.”