WSJ: Türkiye'yi piyasa dostu yapmak tehlikeleri ile gelecek

Wall Street Journal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını belirlerken yaptığı tercihleri ve yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımların olası etkilerini masaya yatırdı.

"Sert bir sapma risklerle gelir"

Jon Sindreu tarafından kaleme alınan yazıda, "Yatırımcılar, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmadık ekonomik politikalardan uzak durmaya yönelik görünürdeki adımını kutlamaya meyilli olabilir, ancak sert bir sapma da risklerle birlikte gelir" uyarısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski Goldman Sachs ve First Republic bankacısı Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'nin yeni başkanı olarak seçmesinin, Erdoğan'ın kredi ile beslenen büyümeye ve düşük faiz politikasıyla enflasyonla mücadeleye dayanan ekonomik fikirlerden uzaklaştığına dair son işaret olduğunu savunan Sindreu, yatırımcılar, Erkan'ın yanı sıra Mehmet Şimşek gibi diğer atamaların da Türkiye'yi yeniden piyasa dostu yapabileceğini umuyor. Ancak bu kolay olmayacak" dedi.

Sindreu, "Son haberler Türkiye'nin dolar cinsinden olan tahvillerine yardımcı olmuş olsa da, liranın serbest düşüşünü durduramadı. Lira bu hafta %11 değer kaybetti. Sorun şu ki, bir geri dönüş alışılmış politikalara dönmek demek, devlet bankalarının para müdahalelerini durdurmak ve nihayetinde sermaye kontrollerini kaldırmak anlamına gelir ki bu durum döviz kurlarına yardımcı olmuştur. Yüksek faiz oranları, en azından kısa vadede, bunu tam olarak dengelemeyecektir. Birçok Wall Street analisti, ekonomiyi yeniden dengelemek için liranın çok daha düşük seviyelere gitmesine izin verilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak zaten % 40 seviyesinde olan enflasyon, yüksek ithalat fiyatlarının başka bir tehlikeli enflasyonist sarmal üretebilir. Böyle bir senaryo yabancı sermayeyi çok fazla cezbetmez" değerlendirmesini de yaptı.