Bitcoin fiyatında sert dalgalanma

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), iShares'in spot ETF (Borsa Yatırım Fonu) ihraç etmesine onay verdiği yönündeki haberlerle Bitcoin fiyatları sert dalgalandı.

Gelen haberlerle, 27 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem gören Bitcoin, yaklaşık yüzde 10 artış göstererek 30 bin 514 dolara kadar yükseldi. En popüler ve işlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Bitcoin, sonrasında haberlerin doğrulanamasıyla geriledi ve yeniden 28 bin doların altına sarktı. Bitcoin, saat 16.51 itibarıyla yüzde 3,65 oranında primle 27 bin 970 dolarda hareket ediyor.

Resmi açıklama gelmedi

Piyasalarda asıl gözler SEC'in Grayscale Bitcoin ETF'i için vereceği kararda. SEC'in mahkemeden Grayscale'in talebi yönünde çıkan kararı temyiz edip etmeyeceği spekülasyonları piyasaya yön veriyor.

Bu arada iShares spot Bitcoin ETF'ine onay konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BlackRock haberi doğrulamadı

Varlık yönetim şirketi BlackRock, CoinTelegraph'ın verdiği "SEC, iShares'in Bitcoin zhot ETF'ini onayladı haberini doğrulamadı.

BlackRock'ın bir sözcüsü SEC'e yaptıkları ETF başvurusunun hala değerlendirilmekte olduğunu ifade etti.

Bloomberg analisti James Seyffart da Cointelegraph'ın haberinin doğru olmadığını öne sürdü.