Bitcoin fiyatlarında sert yükseliş! 21 ayın zirvesi

İSTANBUL / EKONOMİ

Bitcoin fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılının ilk yarısında faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi, ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) yakında onaylayacağına ilişkin beklentilerle yükselirken, Nisan 2022 tarihinden bu yana ilk kez 41 bin doların üzerine çıktı.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, bugün içerisinde en yüksek 41 bin 756 doları görürken, saat 10.10 itibarıyla yüzde 6,99 oranında primle 41 bin 472 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 11'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 810 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 7,63 oranında kazançla 2 bin 248 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içerisinde en yüksek 2 bin 260 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 9,83 yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,99 oranında değer kazanarak 1,54 trilyon dolara yükseldi.

'Bitcoin'in kabulüne yönelik önemli bir adım'

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 39 değer kaybetti.