Bitcoin spot ETF'lerinden 154 milyon dolar çıktı

Grayscale ETF GBTC'de tek günlük net çıkış 642 milyon dolar oldu ve Grayscale ETF için ilk işlem gününden bu yana tek günlük net çıkış rekoru kırıldı. BlackRock ETF IBIT'e tek günlük net giriş 451 milyon dolar oldu.

İkinci en yüksek giriş 17,58 milyon dolar ile Bitwise (BITB)'de gerçekleşti. Grayscale dışında net çıkış yaşayan ETF olmadı.

ETF'lere bugüne kadar nette 12 milyar dolar sermaye girişi oldu ve yönetimleri altındaki varlık tutarı 55,94 milyar dolara ulaştı.