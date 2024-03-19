Dünyanın en büyük emeklilik fonu Bitcoin’i araştırıyor

Japonya hükümetinin emeklilik yatırım fonu GPIF, bugün yaptığı açıklamaya göre potansiyel yeni yatırım alanları araştırması kapsamında Bitcoin ve benzer likit olmayan varlıklara ilişkin bilgi topluyor.

Yerli ve yabancı tahvil ve hisseler, gayrimenkul, altyapı ve özel sermaye yatırımları olan fonun Bitcoin’in yanı sıra tarım arazisi ve altın gibi likit olmayan varlıkları da portföyüne katmayı değerlendiriyor.

GPIF’in açıklaması, son bir yılda yüzde 130 ralli yapan Bitcoin’de geçen hafta 72.750 dolarla rekor seviye görülmesinin ardından geldi.