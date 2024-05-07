Galatasaray ve Beşiktaş'ın sponsoru resmen iflas etti

Son dönemde yaşanan maliyet artışları yüzünden birçok firma kapısına kilit vurdu. Bu iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Bir dönem Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olan GKN Kargo resmen iflas etti. Ocak ayında konkordato talebinde bulunan şirket, sıkıntılı süreci atlatmak için süre istemişti. Ancak şirketin içinde bulunduğu darboğazdan kurtulacağına ikna olmayan mahkeme, iflas kararı verdi.

Borç devasa boyutta

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre şirketin mevcut borcunun devasa boyutta olduğu öğrenildi. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun 563 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

Şirket batarken özel jet tuttu

Şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da şirketin sahibi Gökhan Akyürek’in konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girmişti. Akyürek’i, özel jetle Şanlıurfa’dan İstanbul’a taşıyan Vatanjet Havacılık A.Ş. 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.