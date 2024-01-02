Bitcoin'e 'ABD' dopingi: 2 Ocak Bitcoin fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

En popüler kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin ETF’ini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına yönelik oluşan iyimser hava ile 45 bin doları aştı ve böylelikle Nisan 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Lider kripto para birimi, SEC’in 13 Bitcoin ETF başvurusundan bazılarını onaylayacağına ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesiyle 24 saatte yüzde 8'e yakın değer kazandı.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco’nun aralarında bulunduğu 13 şirket, SEC'e, Bitcoin ETF'si için başvurmuştu. Bitcoin ETF'inin kabul görmesi, işlem hacmi en yüksek kripto para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Bitcoin, tarihi zirvesini Kasım 2021'de 68 bin 990 dolar ile görürken, rekor seviyesinden yüzde 34 aşağıda bulunuyor. Lider kripto para birimi 2023 yılında ise 153 yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 5,76 oranında değer kazanarak 1,75 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin ve Ethereum’da son durum

Bitcoin (BTC), bugünkü işlemlerde 45 bin 918 dolara kadar yükselirken, saat 11.24 itibarıyla yüzde 4,95 oranında primle 45 bin 390 dolarda işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 7’nin üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 896 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 3,06 yükselişle 2 bin 414 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içinde en yüksek 2 bin 414 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 8’e yakın yükseldi.