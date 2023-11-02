Fed’in duruşu kripto piyasasını canlandırdı

Merakla beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası hisse senedi piyasaları ve altın piyasaları yükselirken, kripto piyasası da yükseliş yaşadı.

Lider kripto parası Bitcoin, 35 bin 902 dolara kadar yükselerek 17 ayın zirvesini gördü. Dün geceki Fed Başkanı Powell’ın konuşması piyasada “güvercin” olarak algılandı ve fiyatlamalarda ek faiz artışı olasılığı geriledi.

2023’e 17 bin doların civarında giren Bitcoin, böylece 10 ayda değerini ikiye katlamış oldu.

CoinGecko verilerine göre tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 360 milyar dolara kadar yükseldi. 2021 yılında bu rakam 3 trilyon doları görmüştü.