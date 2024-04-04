Gram altın CoinTR’de işleme açıldı

GRAMXAUT (Tehter Gold) ile gram altına yatırım yapma ve alım-satım fırsatı CoinTR’de 4 Nisan itibari ile başladı. CoinTR, gram altın alım-satımını ve yatırımını mesai saati kavramından çıkartıp 7 gün 24 saat ulaşılır hale getiriyor. Uluslararası altın fiyatına dayalı bir emtia tokenı olan GRAMXAUT (Tehter Gold) listelemesi ile yatırımcılar, Türk lirası cinsinden gram altın yatırımlarını kolayca yapabilecek.