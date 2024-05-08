İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

ABD merkezli hava kargo şirketi FedEx’e ait FX-6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağı, burun iniş takımı açılmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na saat 08:17’de acil iniş gerçekleştirdi.

Havalimanı ARFF ekiplerinin hazır beklediği iniş sırasında uçakta hasar meydana geldi. Pilotların durumları ise iyi.

Edilinen bilgiye göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. Fransa’nın başkenti Paris Charles de Gaulle Havalimanı’ndan İstanbul için havalanan kargo uçağı iniş için saat 08:17’de pisti karşıladı. Pilotlar iniş takımlarını açtı. Ancak burun iniş takımı açılmadı.

Havadaki deneme olumsuz sonuçlandı

Bunun üzerine hava trafik kontrolörlerine durumu bildiren pilotlar pas geçti. Gerekli işlemlerin uygulanması için uçak beklemeye alındı. Bu sırada uçak iki kez pas geçti.

Kulenin kontrolü için uçak alçaktan İstanbul Havalimanı kulesi üzerinden uçtu. Burun iniş takımlarının açılmadığı kontrolörler tarafından da gözle teşhis edildi.

İtfaiye önlem aldı

İstanbul Havalimanı İtfaiyesi ekipleri, pistte önlemleri alırken kontrolörler ise herhangi bir durumda pistin kapanma riski nedeniyle diğer kalkış ve iniş trafiklerini düzenledi.

Pilotlar, ön iniş takımını açamadıklarını belirterek burun üzeri inecekleri bilgisini verdi.

Burun üzerine indi

Piste teker koyan Boeing 767’yi bir süre ana iniş takımları üzerinde tutan pilotlar, süratin düşmesi ile burnu pistle temas ettirdiler.

Uçak durduktan sonra ilk müdahale İstanbul Havalimanı İtfaiyesi ARFF ekipleri tarafından yapıldı. İki pilotun durumunun iyi olduğu öğrenilirken pistte temizlik işlemleri başlatıldı.

Olayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Kaza Kırım Ekipleri soruşturma başlattı.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaza hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, “8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.” denildi