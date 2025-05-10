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2 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, Yeni Zelanda ve Tayland büyükelçiliklerine atamalar yapıldı.

Haber Merkezi
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2 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, Yeni Zelanda Büyükelçiliği’ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği’ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan atandı.

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