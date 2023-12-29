Monex, kripto firması 3iQ'nun çoğunluk hissesini alıyor
Monex Group, Kanadalı dijital varlık yöneticisi 3iQ Digital Holdings'in çoğunluk hissesini satın alacağını söyledi.
Japonya merkezli aracı kurum Monex Group, Kanadalı dijital varlık yöneticisi 3iQ Digital Holdings'in çoğunluk hissesini satın alacağını duyurdu. Monex, Kuzey Amerika'daki borsa yatırım fonları satın alma nedeninin bir parçası olarak 3iQ'nun ilk spot Bitcoin'lerden bazılarını listeleme deneyimine atıfta bulundu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Monex CEO'su Yuko Seimei, "Uzun vadeli stratejimiz varlık yönetimi işimizi güçlendirmektir ve 3iQ'yu grubumuza katarak, gelecekte büyümesi beklenen kurumsal yatırımcıların ve dünya çapındaki kripto varlık borsalarının kripto varlık yönetimi ihtiyaçlarını yakalayarak yüksek büyüme elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.