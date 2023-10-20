Gabbani, Avrupa'nın önde gelen blockchain merkezi Lugano’nun konumunu güçlendirmeye yardımcı olacak yeni girişimi ‘Banettone’yi duyurdu. Bu girişimde, Gabbani'nin gıda üretim tesislerinden gelen ekstra enerjinin Bitcoin madencilik sistemine güç sağlaması ve sürdürülebilir enerji uygulamalarının kripto para madenciliğiyle entegre edilmesi amaçlanıyor.

Gabbani'nin üretim tesisinde, son zamanlarda 100 bin KW'lık güneş paneli üretim sisteminin inşası da dahil olmak üzere birçok önemli gelişme yaşandı. Bu stratejik gelişme, Banettone ve diğer ürünlerin üretimi sırasında üretilen fazla enerjiyi Bitcoin madenciliği için kullanarak Gabbani'nin enerji bağımsızlığını ve sürdürülebilirliğini artıracak.

Sektördeki konumunu güçlendiriyor

Gabbani SA, başta Avrupa olmak üzere, dünya genelinde enerji maliyetlerinde büyük değişikliklere yol açan jeopolitik istikrarsızlıklar karşısında daha fazla koruma sağlayacak bir strateji ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, Gabbani'nin sektördeki konumunu güçlendiriyor.

Bitcoin madenciliği ve yenilenebilir enerjiler konusunda uzmanlaşmış bir İsviçre firması olan ACME de bu oyunun kurallarını değiştiren çabalarda önemli rol oynuyor. ACME, Uruguay'daki girişimler de dahil olmak üzere, Tether gibi firmalarla dünya çapında ortaklık kurarak, Lugano Plan B girişiminin araştırma ve geliştirme alanındaki deneyimine katkıda bulunuyor. ACME, Gabbani SA'ya son teknoloji ürünü, eksiksiz bir çözüm sunarak şirketin başarısını daha da pekiştiriyor.