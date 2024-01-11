Son dakika... Bitcoin fiyatında güçlü yükseliş: 26 ayın zirvesine çıktı

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdiğini açıklamasının ardından kripto paralarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Bitcoin fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine verilen onaya ilk tepki olarak çok güçlü bir yükseliş göstermezken, ETF emirlerinin gelmeye başlamasıyla hızlı değer artışı yaşadı. Lider kripto para birimi 49 bin doları aştı ve Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 49 bin 103 dolara kadar çıkan Bitcoin, saat 18.00 itibarıyla yüzde 5,43 artışla 48 bin 921 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 11'in üzerinde değer kazanırken; piyasa değeri 950 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise, şu dakikalarda dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 7,74 oranında yükselişle 2 bin 672 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, gün içinde en yüksek 2 bin 677 doları görürken; son 7 gün içerisinde yüzde 18'e yakın yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 9,61 oranında değer kazanarak 1,84 trilyon dolara yükseldi.

ETF'lerin 6'sı Cboe'de, 3'ü NYSE'de ve 2'si Nasdaq'ta işlem görecek

SEC, spot bitcoin ETF ihraççılarının 11 başvurusunun tamamını onayladı. Başvuruları onaylanan ihraççılar BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ı, Grayscale Bitcoin Trust, ARK 21Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETP Trust, WisdomTree Bitcoin Fund, Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, VanEck Bitcoin Trust, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, Valkyrie Bitcoin Fund, Hashdex Bitcoin ETF ve Franklin Bitcoin ETF oldu.

Onaylanan ETF'lerin altısı Chicago Board Options Exchange'de (CBOE), üçü New York Borsası'nda (NYSE) ve ikisi Nasdaq'ta işlem görecek.