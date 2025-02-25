2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayının önemi nedir?
Müslümanlar oruç ibadetini gerçekleştirmek için Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Müslümanların büyük bir sevinçle karşıladığı 11 ayın sultanı, bolluk ve bereket ayıdır. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayının önemi nedir? İşte o merak edilen tarihler...
2025 Ramazan ne zaman başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan ayı tarihi belli oldu. Yayımlanan takvime göre; Ramazan ayının ilk günü 1 Mart 2025 cumartesi tarihine denk geliyor. İlk sahura ise 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan ayının önemi nedir?
Ramazan hicrî takvime göre 9. ay ve İslam inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve terâvih namazının kılınmaya başlandığı aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ramazan, Ay'ın hilâl görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca sürmektedir.
İslam'a göre bu ayda şafaktan gün batımına kadar oruç tutmak; akut veya kronik hastalığı olan, seyahat eden, aşırı yaşlı, emziren, hamile, şeker hastası ve ergenliğe girmemiş olan kişiler dışında tüm Müslümanlar için farzdır (zorunludur). Oruç tutmak için şafak öncesinde tüketilen yemeğe sahur, orucun bozulduğu akşam yemeğine ise iftar denir. Orucun manevi mükâfatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Bu inanca göre Müslümanlar, sadece yiyecek ve içeceklerden değil, aynı zamanda tütün ürünlerinden, cinsel ilişkilerden ve günahkâr davranışlardan da kaçınmaya çalışırlar; bunun yerine kendilerini daha çok ibadete (duaya, namaza, Kur'an okumaya vs.) adarlar.