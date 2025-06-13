Sorgu dizisinin kadrosuna Oya İloğulları dahil oldu! Oya İloğulları kimdir?

Oya İloğulları, tiyatro ve reklam çalışmaları yanı sıra ilk olarak 2016 yılında Zeynep adlı bir kısa filmde oynamıştı. 2020 yılından itibaren Gönül Dağı, Güzel Günler gibi dizilerde rol aldı. İlk dizisi Gönül Dağı dizisindeki Elvan karakteriyle kedinden söz ettirmişti.