Sorgu dizisinin kadrosuna Oya İloğulları dahil oldu! Oya İloğulları kimdir?
Sorgu dizisinin kadrosuna Oya İloğulları dahil oldu. Türk sinema ve dizi oyncusu olan Oya İloğulları dizide Ezgi Atalay karakterini canlandıracak. Peki, Oya İloğulları kimdir? Oya İloğulları hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Oya İloğulları kimdir?
1999 yılında Bursa’da doğan Oya İloğulları, tiyatro, reklam, sinema ve dizi film oyuncusudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Oya İloğulları, tiyatro ve reklam çalışmaları yanı sıra ilk olarak 2016 yılında Zeynep adlı bir kısa filmde oynamıştı. 2020 yılından itibaren Gönül Dağı, Güzel Günler gibi dizilerde rol aldı. İlk dizisi Gönül Dağı dizisindeki Elvan karakteriyle kedinden söz ettirmişti.
Oya İloğulları hangi projelerde rol almıştır?
Kirli Sepeti (2024)
Güzel Günler (2022)
Gönül Dağı (2020-2021)
Zeynep (2016)