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2025 Ramazan fitre bedeli ne kadar? Diyanet yeni Ramazan fitresi miktarını duyurdu!

2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarı elli oldu. Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, nisab miktarı malı olan Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Peki, Fitre nedir? 2025 fitre bedeli ne kadar? İşte detaylar…

2025 Ramazan fitre bedeli ne kadar? Diyanet yeni Ramazan fitresi miktarını duyurdu! - Sayfa 1

Fitre nedir?

Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, nisab miktarı malı olan Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir. Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirler.

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2025 Ramazan fitre bedeli ne kadar? Diyanet yeni Ramazan fitresi miktarını duyurdu! - Sayfa 2

Sözlükte “yaratmak, icat etmek; kesmek, yarmak, ikiye ayırmak” mânalarına gelen fatr kökünden türeyen fıtr kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder. Bundan dolayı ramazan bayramına îdü’l-fıtr denildiği gibi ramazan ayını yaşamanın, onun mükâfat ve bereketinden faydalanmanın bir şükran belirtisi olarak verilen sadakaya da sadakatü’l-fıtr (sadaka-i fıtr) veya zekâtü’l-fıtr denilir. Bu tamlama kısaltılmış olarak fıtra ve Türkçe’de fitre şeklinde kullanılmaktadır.

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2025 Ramazan fitre bedeli ne kadar? Diyanet yeni Ramazan fitresi miktarını duyurdu! - Sayfa 3

2025 Ramazan fitre miktarı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

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