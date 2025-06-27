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  4. A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı | Lipton çayda yüzde 25 indirim!

A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı | Lipton çayda yüzde 25 indirim!

A101’de indirimler sürüyor. A101 27 Haziran-3Temmuz 2025 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı.Peki, A101'de 27 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 27 Haziran-3 Temmuz 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 27 Haziran-3Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 27 Haziran-3 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı | Lipton çayda yüzde 25 indirim! - Sayfa 1

LİPTON ÇAYDA %25, YUDUM AYÇİÇEK YAĞINDA %5 İNDİRİM

LİPTON YELLOW LABEL SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat: 199 TL

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4,5 LİTRE

Fiyat: 359,50 TL

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A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı | Lipton çayda yüzde 25 indirim! - Sayfa 2

4 ADET 1 LİTRELİK TORKU SÜTTE %40, PINAR BEYAZ SÜRÜLEBİLİR TAZE PEYNİRDE %14 İNDİRİM 

TORKU SÜT 4x1 LİTRE

Fiyat: 99,50 TL

PINAR BEYAZ SÜRÜLEBİLİR TAZE PEYNİR 350 GRAM

Fiyat: 80 TL

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A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı | Lipton çayda yüzde 25 indirim! - Sayfa 3

ÜLKER NAPOLİTEN SÜTLÜ ÇİKOLATA 33 GRAM

Fiyat: 23 TL

ÜLKER BEBE BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 99 TL

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A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı | Lipton çayda yüzde 25 indirim! - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE %50 İNDİRİM

 

OMO TOZ DETERJAN 3 KG

Fiyat: 119 TL

 YUMOŞ UZMAN KONSANTRE YUMUŞATICI 1200 ML

Fiyat: 99 TL

 BREF POWER AKTİV KLOZET BLOK 3’LÜ

Fiyat: 79 TL

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