A101 market 29 Şubat 2024 perşembe Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 29 Şubat 2024 perşembe Aldın Aldın aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. A101 markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte 29 Şubat 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Çorba Çeşitleri 19,90 TL
Çabuk Makarna Çeşitleri 22,90 TL
Makarna Sosu Çeşitleri 24,90 TL
Çiğ Köfte Harcı 120 g 24,90 TL
Mac&Cheese 212 g 29,90 TL
Tavuk Bulyon 24'lü 36,50 TL
Mercimek Köfte Harcı 100 g 24,90 TL
Humus Harcı 75 g 24,90 TL
Çeşni çeşitleri 26,90 TL
Acı Sos 50 ml 39,90 TL
Körili Noodle 6,95 TL
Çerezya Medine Hurması 250 g 99,90 TL
Çerezya Sukkari Hurması 500g 89,90 TL
Çerezya Hudri Hurması 250g 50 TL
Çerezya Kudüs Hurması 300 g 97,50 TL
Çerezya Tunus Hurması 300 g 27 TL
Köy Sofrası Pilavlık Pirinç 5 kg 99,90 TL
Tat Dermason Fasulye 1 kg 59,90 TL
Hasata Pilavlık Antep Bulguru 1 kg 24,90 TL
Seyidoğlu Kuru İncirli&cevizli helva 350 g 29,90 TL
Çerezya Antep Fıstığı 250 g 125 TL
Tat Yerli Kırmızı Mercimek 1 kg 34,90 TL
Abdullah Saffet Oğulları Porsiyonluk Güllaç 100 gram 32,90 TL
Has Tel Hazır Kadayıf Çeşitleri 32,90 TL
Abdullah Saffet Oğulları Güllaç 74,50 TL
Bizim Güllaç 300 gram 44,50 TL
Seyyidoğlu Boool Kakaolu Fındık Kreması 900 g 64,90 TL
Seyidoğlu Karışık Orman Meyveleri Reçel 380 g 29,90 TL
Şanal Tepsi Kadayıf 400 g 35,90 TL
Tadal Revani 39 TL
Şanal Şekerpare 250 g 19,50 TL
Öğün Kemalpaşa 16,50 TL
Şanal Kalburabastı 19,50 TL
Nimet Muhallebili Kadayıf 19,50 TL
Ege Paket Kadayıf 19,90 TL
Sleepy Bio Naturel Çocuk Bezi Çeşitleri 244 TL
Peros Toz Deterjan 10 kg 245 TL
Peros Yumuşatıcı Çeşitleri 5 L 99 TL
Bref Power Aktif Klozet Blok 2'li 49,90 TL
Vazelin Çeşitleri 39,90 TL
Bioblas Şekillendirici Saç Kremi 59,90 TL
Bioblas Saç Kremi 59,90 TL
Bioblas Sıvı saç kremi 59,90 TL
Sleepy Yüzey Temizleme Havlusu Çeşitleri 100'lü 77 TL
Sleepy Mopa Uyumlu Yüzey Temizleme Havlusu 80'li 77 TL
Nestle 1927 Kadınlar Günü Çikolata Çeşitleri 23,90 TL
Nestle Altın Karamel Çikolata 22,50 TL
Togo Fino Nuga Bar Çeşitleri 2 TL
Toga Cartoin yer Fıstıklı Karamelli Nuga Bar 5 TL
Torku Fındıklı Sütlü Çikolata 19,50 TL
Torku Antep fıstıklı Sütlü Çikolata 27,50 TL
Torku Çikolata Çeşitleri 17,50 TL
Yer Fıstıklı Karamelli Nuga Bar 2 TL
Torku Çokofest Dolgulu Çikolata Çeşitleri 12,90 TL
Yumuşak Şeker Çeşitleri 8,50 TL
Peyman Bahçeden Yer Fıstıklı Bar 7,50 TL
Toy Joy Çilek Aromalı Sakız 3.50 TL
Birşah Az Yağlı Yoğurt 5 kg 135 TL
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 225 TL
Akşeker Dana Kıyma Kavurma 44,90 TL
Kiri Sürülebilir Taze Beyaz Peynir 35 TL
Ekonom Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 109 TL
Kiri Labne 34 TL
Meret Doldurulmuş Soslu Dana Parmak Köfte 59,90 TL
Erpiliç Lokteyl Sosis 66,75 TL
Ponti Dondurulmuş Kıymalı Patatesli Tepsi Böreği 99,90 TL
Feast Dondurulmuş Tırtıklı Patates 140 TL
Kühne Hardal Çeşitleri 29,90 TL
Gofrik Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 59,90 TL
Eti Benim'O Beyaz Çikolata Kaplı Marshmallow Bisküvi 29,90 TL
Eti Petit Mini Petibör Bisküvi Çeşitleri 14,50 TL
Eti ABC Harfli Bisküvi 13,50 TL
Çerezos Peynir Soğan Aromalı 19,50 TL
Nescafe Metinal Kahve 36,95 TL
Akmine Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 18 TL
Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek Çeşitleri 17 TL
Mango&Ananas Aromalı Soğuk Çay 22,50 TL