Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir?

Saruhan Hünel kimdir?

7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da doğan Muharrem Saruhan Hünel Türk oyuncudur.

Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap olan Saruhan Hünel'in baba tarafı ise Arnavut kökenlidir. Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonu Mehmet Fevzi Hünel'dir. Babası koronavirüs nedeniyle öldü. Hünel, son olarak Kuruluş Osman dizisinde "Alişar" rolünü canlandırmıştır.