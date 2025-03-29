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  4. Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir?

Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir?

Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Saruhan Hünel dizide ekibin düşmanı Serdar Bulut karakterini canlandıracak. Peki, Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir? - Sayfa 1

Saruhan Hünel  kimdir?

7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da doğan Muharrem Saruhan Hünel Türk oyuncudur.

Anne tarafı Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Arap olan Saruhan Hünel'in baba tarafı ise Arnavut kökenlidir. Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonu Mehmet Fevzi Hünel'dir. Babası koronavirüs nedeniyle öldü. Hünel, son olarak Kuruluş Osman dizisinde "Alişar" rolünü canlandırmıştır.

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Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir? - Sayfa 2

Saruhan Hünel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

Yasak Sokaklar (1993)

Ufukta Bir Ağaç (1993)

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (2016)

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Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir? - Sayfa 3

Diziler

Arka Sokaklar (2025)

Arjen (2024)

Kuruluş Osman (2019-2020)

Karagül (2015)

Oğurlanmış Arzular (2013)

Araf Zamanı (2012)

Yeni Baştan (2009)

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Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir? - Sayfa 4

Serçe (2008)

Kaybolan Yıllar (2006-2007)

Melek (2002)

Aynalı Tahir (1998-2002)

Kaygısızlar (1995)

Tatlı Betüş (1993)

Gündüzün Karanlığı (1992)

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