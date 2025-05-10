  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu! Can Kızıltuğ kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu! Can Kızıltuğ kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu. Müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu olan Can Kızıltuğ dizide Yusuf karakterini canlandıracak. Peki, Can Kızıltuğ kimdir? Can Kızıltuğ hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu! Can Kızıltuğ kimdir? - Sayfa 1

Can Kızıltuğ kimdir?

10 Aralık 1994 tarihinde İzmir’de doğan Can Kızıltuğ müzisyen, şarkıcı, sinema ve dizi film oyuncusudur. İstanbul Beykent Üniversitesi mezunudur.

1 | 4
Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu! Can Kızıltuğ kimdir? - Sayfa 2

Müzisyenliği yanı sıra dizilerde de oynayan Can Kızıltuğ, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Çukur dizisiyle yaşadı. 2019 yılında rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile tanınmış ve sevilmiştir. 2023’te Komutan filmi ve Dönence dizisinde rol almıştır.

2 | 4
Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu! Can Kızıltuğ kimdir? - Sayfa 3

Can Kızıltuğ hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı (2025)

Kızıl Goncalar (2024-2025)

0000 Kilometre (2024)

3 | 4
Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu! Can Kızıltuğ kimdir? - Sayfa 4

Dönence (2023)

Komutan (2023)

Kuzey Yıldızı (2019-2020)

Çukur (2017-2018)

4 | 4
BİM'e 13 Mayıs Salı günü Loreal Paris ürünleri geliyor! (BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 13 Mayıs Salı günü Loreal Paris ürünleri geliyor! (BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
A101 market 10-16 Mayıs 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 market 10-16 Mayıs 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı ve Karyola geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM'e 14 Mayıs Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı ve Karyola geliyor! (BİM 14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)