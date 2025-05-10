Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu! Can Kızıltuğ kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna Can Kızıltuğ dahil oldu. Müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu olan Can Kızıltuğ dizide Yusuf karakterini canlandıracak. Peki, Can Kızıltuğ kimdir? Can Kızıltuğ hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Can Kızıltuğ kimdir?
10 Aralık 1994 tarihinde İzmir’de doğan Can Kızıltuğ müzisyen, şarkıcı, sinema ve dizi film oyuncusudur. İstanbul Beykent Üniversitesi mezunudur.
Müzisyenliği yanı sıra dizilerde de oynayan Can Kızıltuğ, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Çukur dizisiyle yaşadı. 2019 yılında rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile tanınmış ve sevilmiştir. 2023’te Komutan filmi ve Dönence dizisinde rol almıştır.
Can Kızıltuğ hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı (2025)
Kızıl Goncalar (2024-2025)
0000 Kilometre (2024)