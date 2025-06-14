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BİM 17 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping!

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 17 Haziran Salı günü gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Peki, BİM'de 17 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 17 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 17 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 17 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM 17 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping! - Sayfa 1

DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG

Fiyat: 159,50 TL

 SEK %5 YAĞLI SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 24,75 TL

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BİM 17 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping! - Sayfa 2

TORKU BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİNDE %42 İNDİRİM

TORKU BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ 3 X 61 GRAM

Fiyat: 15,75 TL

 MERAY KABUKLU YER FISTIĞI 1000 GRAM

Fiyat: 109 TL

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BİM 17 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping! - Sayfa 3

TUVALET KAĞIDI VE KAĞIT HAVLUDA DEV İNDİRİM

 

BLUME TUVALET KAĞIDI 40’LI

 Fiyat: 189 TL

BLUME KAĞIT HAVLU 16’LI

 Fiyat: 135 TL

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