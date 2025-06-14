BİM 17 Haziran Salı Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı: Tuvalet kağıdı ve kağıt havluda damping!
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 17 Haziran Salı günü gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Peki, BİM'de 17 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 17 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 17 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 17 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
TORKU BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİNDE %42 İNDİRİM
TORKU BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ 3 X 61 GRAM
Fiyat: 15,75 TL
MERAY KABUKLU YER FISTIĞI 1000 GRAM
Fiyat: 109 TL
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TUVALET KAĞIDI VE KAĞIT HAVLUDA DEV İNDİRİM
BLUME TUVALET KAĞIDI 40’LI
Fiyat: 189 TL
BLUME KAĞIT HAVLU 16’LI
Fiyat: 135 TL
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