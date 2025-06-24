BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Sulu Portatif Hava Soğutucu geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Haziran 2025 Çarşamba günü sulu portatif hava soğutucu geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
TULPAR T6 V3.4.5 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
İşlemci: Core i7 13700HX
Ram: 32 GB - SSD: 1 TB
Grafik Kartı: RTX 5070
Ekran Boyutu: 16"
Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat Led Ekran
İşletim Sistemi: Windows 11
Fiyat: 85,000 TL
AKÜLÜ MAVERICK UTV DK-CA003
Ürün bilgileri
• Hız: 3-8 KM/S
• Şarj Süresi 8-12 Saat
• Uzaktan Kumanda
• Işıklı farlar
• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar
• Eva Tekerler
• Korna özelliği
• İleri geri vites
• Batarya Kapasitesi: 12V 10 AH
• Motor: 4x35W
• Mak. Ağırlık Kapasitesi :30KG
Fiyat: 35,000 TL
KUMTEL SULU PORTATİF HAVA SOĞUTUCU
Ürün bilgileri
• 55 Watt Yüksek Güç
• 7 Saat Programlanabilir Zamanlayıcı
• Rüzgar Modu: 3 Mod (Doğal, Uyku, Normal)
• Salınım: 60° Yatay Salınım
• Su Tankı Kapasitesi: 5 Litre
• Çıkarılabilir Filtre: Evet
• Hız Kademesi: 3 Farklı Hız
Fiyat: 4,490 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS GRİ
Ürün bilgileri
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 12,990 TL