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  4. BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Sulu Portatif Hava Soğutucu geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Sulu Portatif Hava Soğutucu geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Haziran 2025 Çarşamba günü sulu portatif hava soğutucu geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Sulu Portatif Hava Soğutucu geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TULPAR T6 V3.4.5 OYUN BİLGİSAYARI
 

Ürün bilgileri

İşlemci: Core i7 13700HX

Ram: 32 GB - SSD: 1 TB

Grafik Kartı: RTX 5070

Ekran Boyutu: 16"

Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat Led Ekran

İşletim Sistemi: Windows 11

 Fiyat: 85,000 TL

  AKÜLÜ MAVERICK UTV DK-CA003

Ürün bilgileri

• Hız: 3-8 KM/S

• Şarj Süresi 8-12 Saat

• Uzaktan Kumanda

• Işıklı farlar

• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar

• Eva Tekerler

• Korna özelliği

• İleri geri vites

• Batarya Kapasitesi: 12V 10 AH

• Motor: 4x35W

• Mak. Ağırlık Kapasitesi :30KG

Fiyat: 35,000 TL

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BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Sulu Portatif Hava Soğutucu geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

KUMTEL SULU PORTATİF HAVA SOĞUTUCU
 

Ürün bilgileri

• 55 Watt Yüksek Güç

• 7 Saat Programlanabilir Zamanlayıcı

• Rüzgar Modu: 3 Mod (Doğal, Uyku, Normal)

• Salınım: 60° Yatay Salınım

• Su Tankı Kapasitesi: 5 Litre

• Çıkarılabilir Filtre: Evet

• Hız Kademesi: 3 Farklı Hız

 Fiyat: 4,490 TL

 KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS GRİ
 

Ürün bilgileri

• Paslanmaz çelik gövde

• Ayarlanabilir fincan rafları

• Su taşma emniyet sistemi

• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı

Fiyat: 12,990 TL

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