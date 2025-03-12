Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu! İrem Kahyaoğlu kimdir?
Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan İrem Kahyaoğlu dizide Ahu karakterini canlandıracak. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir? İrem Kahyaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
İrem Kahyaoğlu kimdir?
1 Ocak 1980 yılında İzmit / Kocaeli'de doğan İrem Kahyaoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
İrem Kahyaoğlu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2004 yılından itibaren Aliye, Karadayı, Yasak Elma, Her Şey Seninle Güzel, Gülperi, Güldür Güldür Show gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.
İrem Kahyaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Güldür Güldür Show (2019-2022)
Gülperi (2018-2019)
Her Şey Seninle Güzel (2015)
Yasak Elma (2018)
Yıldızlar Şahidim (2017)
Şeytan Tüyü (2015)
Karadayı (2012-2013)
Aynı Çatı Altında (2006)
Aliye (2004)