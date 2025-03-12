  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu! İrem Kahyaoğlu kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu! İrem Kahyaoğlu kimdir?

Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan İrem Kahyaoğlu dizide Ahu karakterini canlandıracak. Peki, İrem Kahyaoğlu kimdir? İrem Kahyaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu! İrem Kahyaoğlu kimdir? - Sayfa 1

İrem Kahyaoğlu kimdir?

1 Ocak 1980 yılında İzmit / Kocaeli'de doğan İrem Kahyaoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İrem Kahyaoğlu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2004 yılından itibaren Aliye, Karadayı, Yasak Elma, Her Şey Seninle Güzel, Gülperi, Güldür Güldür Show gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

1 | 3
Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu! İrem Kahyaoğlu kimdir? - Sayfa 2

İrem Kahyaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Güldür Güldür Show (2019-2022)

Gülperi (2018-2019)

Her Şey Seninle Güzel (2015)

Yasak Elma (2018)

2 | 3
Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu! İrem Kahyaoğlu kimdir? - Sayfa 3

Yıldızlar Şahidim (2017)

Şeytan Tüyü (2015)

Karadayı (2012-2013)

Aynı Çatı Altında (2006)

Aliye (2004)

3 | 3
Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu! Ebru Ünlü kimdir?
Kızgın Topraklar dizisine Ebru Ünlü dahil oldu! Ebru Ünlü kimdir?
A101 market 13-19 Mart 2025 indirim kataloğu yayımlandı! Yarın A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 market 13-19 Mart 2025 indirim kataloğu yayımlandı! Yarın A101'de hangi ürünlerde indirim var?
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 12 Mart 2025 son dakika depremler
ŞOK 15 Mart 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK 15 Mart 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?