Bahar dizisinin kadrosuna İrem Kahyaoğlu dahil oldu! İrem Kahyaoğlu kimdir?

İrem Kahyaoğlu kimdir?

1 Ocak 1980 yılında İzmit / Kocaeli'de doğan İrem Kahyaoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

İrem Kahyaoğlu, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2004 yılından itibaren Aliye, Karadayı, Yasak Elma, Her Şey Seninle Güzel, Gülperi, Güldür Güldür Show gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.