BİM 13 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 13 Ağustos BİM market aktüel ürünler!
BİM market 13 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 13 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 13 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 13 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 13 Ağustos 2024 salı indirimleri...
Eros Sütyen 199 TL
Eros Erkek Atlet 99 TL
Eros 3’lü Kadın Slip 119 TL
Eros 2’li Erkek Boxer 179 TL
Yapışkanlı Silikon Sütyen 149 TL
Naturalove İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti 199 TL
Boncuklu Zincir Kolye 47,50 TL
Mara Jel Glitter 45 TL
Angie Lip Balm 15 ml 35 TL
Golden Rose Maskara 99 TL
Mara Duş Jeli 350 ml 45 TL
Angie Vücut Spreyi 150 ml 47,50 TL
Naturalove Valiz Etiketi 45 TL
Deniz Yıldızı Küpe 35 TL
Deniz Yıldızı Bileklik 36 TL
Deniz Yıldızı Kolye 52,50 TL
Naturalove Renkli Çantalı Lastik Toka 65 TL
Naturalove Çiçek Mini Tarak 45 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 109 TL
Danet Anadolu Dana Köfte 500 gr 199 TL
Polonez Dana Fermente Sucuk 500 gr 189 TL
Gedik Piliç Çıtır Topları 700 gr 69,50 TL
Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte 200 gr 79 TL
Sek Tereyağı 400 gr 129 TL
Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg 89 TL
Pekfood Pofuduk Börek 400 gr 52,50 TL
Banvit Piliç Baget 1000 gr 69,90 TL
Banvit Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 95 TL
Dost Ayran 250 ml 6,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 49,50 TL
Dost Bademli İçecek 330 ml 15,90 TL
Activia Çilekli& Tam Buğday Gevrekli Probiyotik Yoğurt 183 gr 29 TL