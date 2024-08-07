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BİM 13 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 13 Ağustos BİM market aktüel ürünler!

BİM market 13 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 13 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 13 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 13 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 13 Ağustos 2024 salı indirimleri...

BİM 13 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 13 Ağustos BİM market aktüel ürünler! - Sayfa 1

Eros Sütyen 199 TL

Eros Erkek Atlet 99 TL

Eros 3’lü Kadın Slip 119 TL

Eros 2’li Erkek Boxer 179 TL

Yapışkanlı Silikon Sütyen 149 TL

Naturalove İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti 199 TL

Boncuklu Zincir Kolye 47,50 TL

Mara Jel Glitter 45 TL

Angie Lip Balm 15 ml 35 TL

Golden Rose Maskara 99 TL

Mara Duş Jeli 350 ml 45 TL

Angie Vücut Spreyi 150 ml 47,50 TL

Naturalove Valiz Etiketi 45 TL

Deniz Yıldızı Küpe 35 TL

Deniz Yıldızı Bileklik 36 TL

Deniz Yıldızı Kolye 52,50 TL

Naturalove Renkli Çantalı Lastik Toka 65 TL

Naturalove Çiçek Mini Tarak 45 TL

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BİM 13 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 13 Ağustos BİM market aktüel ürünler! - Sayfa 2

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 109 TL

Danet Anadolu Dana Köfte 500 gr 199 TL

Polonez Dana Fermente Sucuk 500 gr 189 TL

Gedik Piliç Çıtır Topları 700 gr 69,50 TL

Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte 200 gr 79 TL

Sek Tereyağı 400 gr 129 TL

Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg 89 TL

Pekfood Pofuduk Börek 400 gr 52,50 TL

Banvit Piliç Baget 1000 gr 69,90 TL

Banvit Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 95 TL

Dost Ayran 250 ml 6,50 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 49,50 TL

Dost Bademli İçecek 330 ml 15,90 TL

Activia Çilekli& Tam Buğday Gevrekli Probiyotik Yoğurt 183 gr  29 TL

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