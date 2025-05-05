BİM 13 Mayıs Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı (BİM 13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 13 Mayıs Salı günü gıdadan deterjana birçok indirimli ürünler raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 13 Mayıs Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 13 Mayıs Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 13 Mayıs 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 13 Mayıs Salı aktüel ürünler indirim kataloğu…
PERİPELLA KAKAOLU FINDIK KREMASI 630 GRAM
Fiyat: 99 TL
DOST %1 YAĞLI SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 24,50 TL
NESFİT TAM TAHIL BAR ÇİKOLATALI 4 X 23,5 GRAM
Fiyat: 69,50 TL
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SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 8’Lİ
Fiyat: 95 TL
SELPAK 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 24’LÜ
Fiyat: 189 TL
RİNSO TOZ DETERJAN 10 KG BEYAZ VE RENKLİLER (LİMON VE KARBONAT ETKİLİ)
Fiyat: 325 TL
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