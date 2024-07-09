BİM 16 Temmuz 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 16 Temmuz BİM market aktüel ürünler!
BİM market 16 Temmuz 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 16 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 16 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? 16 Temmuz BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 16 Temmuz 2024 salı indirimleri...
%3 Yağlı Yoğurt 109 TL
Probiyotik Yoğurt 47,50 TL
Çilekli Kuark 22,50 TL
Laktozsuz Süt 27,50 TL
Yarım Yağlı Dilimli Toz Peynir 225 TL
Probiyotik İçecek Çeşitleri 19,50 TL
Çilekli Kefir 49,50 TL
Naneli Ayran 9,90 TL
Dana Köfte 219 TL
Dana Evlilik Sucuk 199 TL
Piliç Döner 150 TL
Piliç Şinitzel 89,50 TL
Piliç Salam 55 TL
Piliç Kokteyl Sosis 75 TL
Su Böreği 99 TL
Reçel Çeşitleri 37,50 TL
Çilek Reçeli 55 TL
Siyah Zeytin 99,50 TL
Granola Çeşitleri 56,50 TL
Çikolatalı Mısır Ve Buğday Gevreği 97,50 TL
Sos Çeşitleri 27,50 TL
Mayonez 37,50 TL
Ketçap 33,50 TL
İyotlu Sofra Tuzu 8,50 TL
Öğütme Karaya Tuzu 18,50 TL
Esmer Küp Şeker 29,50 TL
Çikolatalı Kruvasan 8 TL
Gevrek Ekmek Sade 54,75 TL
Kotex Hijyenik Pet Gece 69 TL
Agu Baby Bebek Bezi 239 TL
Çamaşır Suyu Güldal 53,50 TL
Rinso Toz Deterjan Limon Karbonat 299 TL
Çamaşır Makinesi Temizleyici 69 TL
Yumuşatıcı Peros 5 L 105 TL
Havlu Peçete Craft 25 TL
Islak Havlu Sleepy Sensitive 78,50 TL
Tuvalet Kağıdı Solo Bambu 16'lı 99 TL
Kağıt Havlu Sola Bambu 8'li 78 TL
Yüzey Temizleme Havlusu 68,50 TL
Lavabo Fayans Temizleyici Krem 99 TL
Yüzey Temizleyici 49,50 TL
Konsantre Yumuşatıcı 59,75 TL
Bulaşık Makinesi Tuzu Finish 49 50 TL
Bulaşık Makinesi Temizleyici Finish 49,50 TL
Bulaşık Makinesi Parlatıcı Finish 49,50 TL
Oda Spreyi 47,50 TL
Pişirme Kağıdı 19,75 TL
Streç Film 22,75 TL
Buz Torbası 11,75 TL
Alüminyum Folyo 33.75 TL
Kilitli Poşet 18,25 TL
Fırın Torbası 14,75 TL
Diş Macunu Colgate 59 TL
Kağıt Yüz Bakım Maskesi 39,75 TL
Kağıt Göz Maskesi 29,75 TL
Roll-On Kadın-Erkek Nivea Derma Control Clinical 145 TL
Deodorant %0 Alüminyum Kadın Dove 129 TL
Şampuan Komili 39 TL
Duş Jeli 29,50 TL
Boya Seti 37,50 TL
Dış Fırçası Kolye 39,75 TL
Tüy Dökücü Krem 37,50 TL
Yedek Başlık 89 TL
Traş Bıçağı Kadın Epi Halo Aura 129 TL
Ultra Sünger Bez 34,50 TL
Temizlik Bezi 49,50 TL
Süper Elektrolikit Cihaz+Yedek Detan 99 TL
Süper Elektrolikit Yedek Detan 69 TL
Sinek Kovucu Vücut Losyonu 59,75 TL
Katı Sabun Hacı Şakir 79 TL