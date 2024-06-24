BİM 2 Temmuz salı indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete 2 Temmuz hangi ürünler geliyor?
BİM market Temmuz ayı indirimlerine başladı. BİM market 2 Temmuz 2024 salı indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 2 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 2 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM market 2 Temmuz 2024 salı indirimleri...
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 259 TL
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
Güldal Köpük Ocak Finn Temizleyici 500 ml 32,50 TL
Güldal Köpük Çamaşır Suyu 750 ml 29 TL
Komili lalak Havlu 3x60'lı 38,50 TL
Dushy Duş Jeli 57,50 TL
Porçöz Kireç ve Pas Çözücü 2 Litre 72,50 TL
Bulut Doypack Yumuşatıcı 1200 ml 57 TL
Hobby Şampuan Tuzauz 1000 ml 72,50 TL
Dalan Antik Katı Banyo Sabunu 4x150 gr 65 TL
Baltalı Roll-On 50 ml 69,50 TL
Selülozik Bulaşık Süngeri 2'li 19,50 TL
Macromax Renkli Temizlik Bezi 10'lu 49 TL
Shela El Kremi 75 ml + Vücut Spreyi Seti 150 ml 64,50 TL
Elite Life Sporcu Büstiyer 75 TL
Elite Life Sporcu Kisa Tayt 75 TL
Göğüs Dikleştirici-Gizleyici 79 TL
Yapışkanlı Silikon Dekolte Sütyeni 149 TL
Çıngıraklı Bebek Çorap Step 45 TL
Kil Maskesi 50 ml 19,50 TL
Difaş Elite Saç Fırçası 79 TL
Livoni Kadın Patik Çorap Çeşitleri 15 TL
Sitil Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 50 ml 22,50 TL
Sitil Temizleme Solüsyonu 100 ml 19,50 TL
Okey Prezervatif 15'li 89 TL
Kiva Lisanslı Parfüm 40 ml 74,50 TL
Kiva Lisanslı Simli Vücut Spreyi 150 ml 54,50 TL
Nüans Lisanslı Dudak Koruyucu 25 TL
Paw Patrol Hello Kity Anahtarlık 34,50 TL
Golden Rose Mini Makyaj Seyahat Seti 119 TL
Mara Su Bazlı Çocuk Ojesi 5 ml 49,50 TL
Nüans Lisanslı Yara Bandı 10'lu 8.50 TL Colgate Çocuk Diş Macunu 55 TL
London Thomas Fiyonk Toka 39.50 TL
Colgate Çocuk Diş Fırçası 55 TL
London Thomas Mandal Toka Yıldız 2'li 39,50 TL
Londra Thomas Mandal Toka Kristal 2'li 39,50 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 224 TL
Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 199 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 109 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Altınkılıç Kaymaklı Lor 400 gr 47,50 TL
Torku Ayran 1 Litre 28,75 TL
Sek Kekik-Zeytinli Taze Peynir 150 gr 34,50 TL
Dost Ayran 285 ml 7 TL
İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 49,50 TL
Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 21,50 TL
İçim %18 Yağlı Krema 200 ml 27 TL
İçimino Çikolatalı Süt 6x180 ml 52,50 TL
İçim Kakaolu Proteinli Süt 500 ml 32,50 TL
Sek Yaban Mersinli Quark 140 gr 21,50 TL
Banvit Donuk Piliç Kebap Acılı 1000 gr 109 TL
Banvit Donuk Piliç Nugget 1000 gr 95 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 gr 109 TL
Namet Dana Kangal Sucuk 500 gr 189 TL
Banvit Dilimli Piliç Salam 60 gr 10,50 TL
Kingtom Mayonez 740 gr 39 TL
Kingtom Ketçap 810 gr 31,50 TL