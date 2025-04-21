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BİM 22 Nisan Salı Haftanın Önerileri:5 kg yoğurtta dev indirim(BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de yarın (22 Nisan 2025 Salı) gıdadan deterjana birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 22 Nisan Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Nisan Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 22 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Nisan 2025 Salı Haftanın Önerileri aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM 22 Nisan Salı Haftanın Önerileri:5 kg yoğurtta dev indirim(BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

MİLKA KAKAOLU FINDIK KREMASI 350 GR

Fiyat: 115 TL

 

MİLKA ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ 100 GR

Fiyat: 45 TL

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BİM 22 Nisan Salı Haftanın Önerileri:5 kg yoğurtta dev indirim(BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ART MATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ TABLET DETERJAN 750 GR (30 YIKAMA) BEYAZLAR/RENKLİLER

Fiyat: 129 TL

 

BELİNNO DELUX 3 KATLI KAĞIT HAVLU 6'LI

Fiyat: 59 TL

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BİM 22 Nisan Salı Haftanın Önerileri:5 kg yoğurtta dev indirim(BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

DOST YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG

Fiyat: 159,50 TL

 

TORKU TEREYAĞI 750 GR

Fiyat: 279 TL

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