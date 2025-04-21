BİM 22 Nisan Salı Haftanın Önerileri:5 kg yoğurtta dev indirim(BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de yarın (22 Nisan 2025 Salı) gıdadan deterjana birçok indirimli ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 22 Nisan Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Nisan Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 22 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Nisan 2025 Salı Haftanın Önerileri aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
MİLKA KAKAOLU FINDIK KREMASI 350 GR
Fiyat: 115 TL
MİLKA ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ 100 GR
Fiyat: 45 TL
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ART MATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ TABLET DETERJAN 750 GR (30 YIKAMA) BEYAZLAR/RENKLİLER
Fiyat: 129 TL
BELİNNO DELUX 3 KATLI KAĞIT HAVLU 6'LI
Fiyat: 59 TL
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