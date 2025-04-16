BİM 23 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 23 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 23 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 23 Nisan 2025 Çarşamba indirimleri...
Verandalı Flat Tiny House 610.000 TL
KUMTEL Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.900 TL
KUMTEL Profesyonel StandLı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.450 TL
KUMTEL Elektrikli Güveç 990 TL
KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü 2.450 TL
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