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BİM 23 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 23 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 23 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 23 Nisan 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM 23 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Verandalı Flat Tiny House 610.000 TL

KUMTEL Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.900 TL

KUMTEL Profesyonel StandLı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.450 TL

KUMTEL Elektrikli Güveç 990 TL

KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü 2.450 TL

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