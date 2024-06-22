BİM 25 Haziran 2024 salı indirimli ürünler kataloğu! BİM'e 25 Haziran salı hangi ürünler geliyor?
BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 25 Haziran 2024 salı indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 25 Haziran yoğurttan, kaşar peynire, dondurmadan, kahveye, içeceklerden, çikolataya onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 25 Haziran hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM market 25 Haziran 2024 salı indirimleri...
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2000 gr 62,50 TL
Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,75 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 47,50 TL
Activia Tam Buğday Gevrekli & Çilekli Meyveli Probiyotik Yoğurt 183 gr 29,50 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 289 TL
Karper Üçgen Peynir Büyük Boy 300 gr 66,50 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 2000 gr 199 TL
Kerem Labne 700 gr 99 TL
Ayca Lor Peyniri 1000 gr 47 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 197,50 TL
Polonez Dana Füme Et 50 gr 29,50 TL
Polonez Hint Jambonu 17,50 TL
Tukaş Makarna Sos Çeşitleri 25 TL
Knorr Bardak Makarna Çeşitleri 12 TL
Kalite Tonla Ton Balığı Çeşitleri 45 TL
Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr 26,50 TL
Keskinoğlu Piliç Çıtır Filetom 700 gr 85 TL
Akdo Mini Cornet 280 gr 125 TL
Akdo Fıstık&Sade 680 ml 150 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 Litre 27,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Kola 2,5 Litre 32,50 TL
Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 4x250 ml 44,50 TL
Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 27,50 TL
Black Bruin Enerji İçeceği 1 Litre 24,50 TL
Didi Buzlu Çay Şeftali Aromalı 2,5 Litre 27,50 TL
Limy Limonata Çeşitleri 37,50 TL
Sırma Maden Suyu 1 Litre 16,50 TL
Rival Gazlı İçecek Mojito 11 TL
Dimes Cool Lime Mix 35 TL
Jacobs Selection Filtre Kahve 250 gr 89,50 TL
Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 gr 79,50 TL
Cafe Crown Türk Kahvesi 100 gr 27,50 TL
Coffee Mate Kahve Beyazlatıcısı 170 gr 44,50 TL
Milka Cookie Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 110 gr 45 TL
Milka Choco Moo Çikolata Kaplı Bisküvi 200 gr 49,50 TL
Snickers Yer Fıstıklı Çikolata 35,5 gr 9 TL
Mars Çikolata Karamelli Nuga Bar 51 gr 11,50 TL
Eti Form Domatesli Zeytinli Kraker 200 gr 29,50 TL
Twix Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 20 gr 6,50 TL
M&M Yer Fıstıklı Draje 45 gr 17,50 TL
Eti Popkek Canga Yer Fıstığı Parçacıklı & Dolgulu Kek 51 gr 8,50 TL