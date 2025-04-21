BİM 29 Nisan Haftanın Önerileri! Gıdada büyük indirim (BİM 29 NİSAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 29 Nisan 2025 Salı günü birçok indirimli gıda ürünleri raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 29 Nisan Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 29 Nisan Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 29 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 29 Nisan 2025 Salı Haftanın Önerileri aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
FİSKOBİRLİK NUGA KAKAOLU FINDIK KREMASI 650 GRAM
Fiyat: 129 TL
KINIK HİBİSKUS AROMALI / COOL LİME AROMALI MADEN SUYU 6 X 200 ML
Fiyat: 37,50 TL
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