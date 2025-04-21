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BİM 29 Nisan Haftanın Önerileri! Gıdada büyük indirim (BİM 29 NİSAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 29 Nisan 2025 Salı günü birçok indirimli gıda ürünleri raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 29 Nisan Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 29 Nisan Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 29 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 29 Nisan 2025 Salı Haftanın Önerileri aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM 29 Nisan Haftanın Önerileri! Gıdada büyük indirim (BİM 29 NİSAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

FİSKOBİRLİK NUGA KAKAOLU FINDIK KREMASI 650 GRAM

Fiyat: 129 TL

KINIK HİBİSKUS AROMALI / COOL LİME AROMALI MADEN SUYU 6 X 200 ML

Fiyat: 37,50 TL

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BİM 29 Nisan Haftanın Önerileri! Gıdada büyük indirim (BİM 29 NİSAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

DR. OETKER KREM ŞANTİ 3 X 75 GRAM

Fiyat: 67,50 TL

SAFYA MISIR YAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 288,75 TL

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BİM 29 Nisan Haftanın Önerileri! Gıdada büyük indirim (BİM 29 NİSAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

OTAT TEREYAĞI 1000 GRAM

Fiyat: 399 TL

SEK AZ YAĞLI YOĞURT 3000 GRAM

Fiyat: 99,50 TL

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