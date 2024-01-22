BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ocak'ta hangi ürünlerde indirim var?
BİM 30 Ocak 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de Ocak ayının son fırsatları yoğurttan, peynirine, fındık kremasından bitter ve sütlü çikolata çeşitlerine kadar birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. 30 Ocak'ta hangi ürünlerde indirim var? İşte, 30 Ocak salı BİM indirimleri...
İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 125 TL
Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 159 TL
Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 2000 gr 179 TL
Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 115 TL
Kerem Labne 700 gr 85 TL
Torku Ayran 1 Litre 22,50 TL
Karper Büyük Boy Üçgen Peynir 57,50 TL
Dost %1 Yağlı Süt 1 Litre 19,90 TL
Dost Çikolatalı Süt 1 Litre 29 TL
İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 19,50 TL
Activia Laktozsuz Yoğurt 400 gr 36,50 TL
Torku Miniki Süt 6x180 ml 45 TL
Torku Sade Süt 6x200 ml 45 TL
Pınar İllaki Sucuk 300 gr 120 TL
Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr 44,50 TL
Akasya Pilavlık Bulgur 2500 gr 47,50 TL
Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 19 TL
Sole Margarin Paket 11 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 47,90 TL
Superfresh Patates 2,5 kg 150 TL
Superfresh Mantı 1 kg 79,50 TL
Eti Popkek Mini Limonlu Kek 30x18 g 65 TL
Ülker Taç Susamlı Kraker 3x76 g 23 TL
Halley Beyaz Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 210 g 24,50 TL
Tayaş Miniyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120 x 6,7 g 99 TL
M&M's Şeker Kaplı Çikolatalı Draje 45 g 16,50 TL
Tadelle 3x30 gr 34,50 TL
Eti Çikolata 65 gr 15 TL
Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 29 TL
Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata 240 gr 49 TL
Patiswiss Çikolata Kaplamalı Portakal Dilim 80 gr 39,50 TL
Biscolata Pia Çikolata Kaplı Limon Dolgulu Kek 100 gr 23,50 TL
Luppo Çikolata Kaplı Karaorman Meyveli Kek 182 gr 29,50 TL
Biscolata Mood Hindistan Cevizli Krema Dolgulu Bisküvi 125 gr 27,50 TL
Ülker Antep Fıstıklı Çikolata Bitter 65 gr 29 TL
Eti Karam Çikolata 15 TL
Tadelle Bitter 3x30 gr 34,50 TL
Patiswiss Çikolata Kaplamalı Portakal Dilim Bitter 80 gr 39,50 TL
Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata Bitter 240 gr 49 TL
Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Dolgulu Kek 100 gr 23,50 TL
Luppo Çikolata Kaplamalı Portakal Jöleli Kek 182 gr 29,50 TL
Biscolata Mood Night Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi 125 gr 27,50 TL
Twix Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 75 gr 19,50 TL
Eti Topkek Mini 21,75 TL
Bifa Kaplamalı Sandviç Kek 175 gr 21,50 TL
Eti Gong Pops Mısır Patlağı 110 gr 27 TL
Konak Bon Bon Şeker Çeşitleri 37,50 TL
First Meyve Aromalı Sakız 12,50 TL
Ülker Kaplamasız Gofret 17,25 TL
Ülker Tam Tahıllı Bisküvi 27,50 TL
Fiskobirlik Fındık Kreması 109 TL