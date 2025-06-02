BİM’e 11 Haziran Çarşamba günü Tek ve Çift Kişilik Yatak geliyor! (BİM 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 11 Haziran Çarşamba günü indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 11 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART NO-FROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Ürün bilgileri
• Kapı açık alarmı • Tatil modu
• Dondurucu bölme 93 L
• Soğutucu bölme 264 L
Fiyat: 18,990 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM
Ürün bilgileri
• Paslanmaz çelik gövde • Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 10,990 TL
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ÇİFT KİŞİLİK PAKET YAYLI YATAK - 150X200 CM ROLLPACK
Fiyat: 5,999 TL
TEK KİŞİLİK PAKET YAYLI YATAK ~90X190 CM ROLLPACK
Fiyat: 3,250 TL
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