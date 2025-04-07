BİM'e 16 Nisan Çarşamba günü beyaz eşya ve TV geliyor! (BİM 16 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde çalışma sandalyesi, beyaz eşya ve televizyon geliyor. Peki, BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BUYA SİYAH/BEYAZ ÇALIŞMA KOLTUĞU
Ürün bilgileri
Sünger: 28 DNS sünger
Kol desteği: Sabit
File ve kumaş döşeme
Yükselik: 97 cm
Derinlik: 59 cm
Genişlik 58 cm
Maksimum taşıma kapasitesi: 85 kg
Fiyat: 3.290 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
PRO EXTRA YÖNETİCİ KOLTUĞU
Ürün bilgileri
Sünger: 28-32 DNS 7 cm sünger
Kol desteği: İleri geri, yukarı aşağo ı pozisyon ayarlanabilir
Başlık desteği: Yukarı ve aşağı pozisyon ayarlanabilir
Bel desteği: Yukarı ve aşağı pozisyon ayarlanabilir
Sırt ayarlı çift kol mekanizma
Krom konik kaplı 65 cm ayak
Yükseklik: 117 cm
Oturum derinliği: 50 cm
Oturum genişliği: 52 cm
Sırt yüksekliği: 72 cm
Sırt genişliği: 47 cm
Maksimum taşıma kapasitesi: 110 kg
Fiyat: 4,590 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)
TCL 85 INÇ 4K ULTRA HD MİNİLED TV 85C855GTV 215 CM
Fiyat: 165,000 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)
NO FROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Ürün bilgileri
Kapı açık alarmı
Tatil modu
Dondurucu bölme: 150 L
Soğutucu bölme: 340 l
Fiyat: 21,990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)