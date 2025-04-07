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BİM'e 16 Nisan Çarşamba günü beyaz eşya ve TV geliyor! (BİM 16 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 16 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde çalışma sandalyesi, beyaz eşya ve televizyon geliyor. Peki, BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 16 Nisan Çarşamba günü beyaz eşya ve TV geliyor! (BİM 16 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

BUYA SİYAH/BEYAZ ÇALIŞMA KOLTUĞU

Ürün bilgileri

Sünger: 28 DNS sünger

Kol desteği: Sabit

File ve kumaş döşeme

Yükselik: 97 cm

Derinlik: 59 cm

Genişlik 58 cm

Maksimum taşıma kapasitesi: 85 kg

Fiyat: 3.290 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

PRO EXTRA YÖNETİCİ KOLTUĞU

Ürün bilgileri

Sünger: 28-32 DNS 7 cm sünger

Kol desteği: İleri geri, yukarı aşağo ı pozisyon ayarlanabilir

Başlık desteği: Yukarı ve aşağı pozisyon ayarlanabilir

Bel desteği: Yukarı ve aşağı pozisyon ayarlanabilir

Sırt ayarlı çift kol mekanizma

Krom konik kaplı 65 cm ayak

Yükseklik: 117 cm

Oturum derinliği: 50 cm

Oturum genişliği: 52 cm

Sırt yüksekliği: 72 cm

Sırt genişliği: 47 cm

Maksimum taşıma kapasitesi: 110 kg

Fiyat: 4,590 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

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BİM'e 16 Nisan Çarşamba günü beyaz eşya ve TV geliyor! (BİM 16 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

TCL 85 INÇ 4K ULTRA HD MİNİLED TV 85C855GTV 215 CM

Fiyat: 165,000 TL (Peşin fiyatına 4 taksit)

NO FROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Ürün bilgileri

Kapı açık alarmı

Tatil modu

Dondurucu bölme: 150 L

Soğutucu bölme: 340 l

Fiyat: 21,990 TL (Peşin fiyatına 6 taksit)

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