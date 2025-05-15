ŞOK'ta Persil jel deterjanda 130 TL indirim fırsatı (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 17-20 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 17-20 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 17-20 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 17-20 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ŞOK'TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN!
(KASA ARKASI ÜRÜNLER)
HELLMANN'S KETÇAP VE MAYONEZ
Raf fiyatı:195 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 90 TL
PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12'Lİ
Raf fiyatı:189 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 95 TL
DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM
Raf fiyatı:159 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 85 TL
PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA
Raf fiyatı: 289 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 159 TL
DOVE DEODORANT ÇEŞİTLERİ + ROLL ON
Raf fiyatı:199 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 99 TL
ŞOK OYUNCAKLARDA DEV İNDİRİM
UZAKTAN KUMANDALI YARIŞ ARABASI
Fiyat: 449 TL
DOLLYLAND LUVLIE KÜÇÜK HANIM
Fiyat: 399 TL