  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK'ta Persil jel deterjanda 130 TL indirim fırsatı (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'ta Persil jel deterjanda 130 TL indirim fırsatı (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 17-20 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 17-20 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 17-20 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 17-20 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'ta Persil jel deterjanda 130 TL indirim fırsatı (ŞOK 17-20 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ŞOK'TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

(KASA ARKASI ÜRÜNLER)

HELLMANN'S KETÇAP VE MAYONEZ

Raf fiyatı:195 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 90 TL

PAPIA BIOCARE TUVALET KAĞIDI 12'Lİ

Raf fiyatı:189 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 95 TL

DOVE ŞAMPUAN ONARICI BAKIM

Raf fiyatı:159 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 85 TL

PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA

Raf fiyatı: 289 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 159 TL

DOVE DEODORANT ÇEŞİTLERİ + ROLL ON

Raf fiyatı:199 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 99 TL

ŞOK OYUNCAKLARDA DEV İNDİRİM

UZAKTAN KUMANDALI YARIŞ ARABASI

Fiyat: 449 TL

DOLLYLAND LUVLIE KÜÇÜK HANIM

Fiyat: 399 TL

1 | 1
Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası...
Türkiye'nin en zengin 20 influenceri açıklandı! YouTube, TikTok, Instagram ve daha fazlası...
Türkiye Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 16-18 Mayıs 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi 16-18 Mayıs 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Maçari dizisine Halit Özgür Sarı dahil oldu! Halit Özgür Sarı kimdir?
Maçari dizisine Halit Özgür Sarı dahil oldu! Halit Özgür Sarı kimdir?
ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor! ŞOK 17 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası geliyor! ŞOK 17 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!