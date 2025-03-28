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  4. BİM'e 2 Nisan Çarşamba günü çekme karavan geliyor! (BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 2 Nisan Çarşamba günü çekme karavan geliyor! (BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde çekme karavan ve beyaz eşya geliyor. Peki, BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 2 Nisan Çarşamba günü çekme karavan geliyor! (BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ADLE KARAVAN 4.10 METRE

Ürün bilgileri

- Knott marka çeki oku ve frensiz dingil seti

- Galvaniz vidalı sistem şasi

- 28 Mm Ravago sandviç panel

Fiyat: 329.000 TL

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BİM'e 2 Nisan Çarşamba günü çekme karavan geliyor! (BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KEYSMART BUZDOLABI KEY 490 NFS


Ürün bilgileri

- Kapı açık alarmı

- Tatil modu

- Dondurucu bölme 150 L 

- Soğutucu bölme 340 L

 Fiyat: 20.990 TL

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