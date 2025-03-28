BİM'e 2 Nisan Çarşamba günü çekme karavan geliyor! (BİM 2 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde çekme karavan ve beyaz eşya geliyor. Peki, BİM'de çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 2 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 2 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ADLE KARAVAN 4.10 METRE
Ürün bilgileri
- Knott marka çeki oku ve frensiz dingil seti
- Galvaniz vidalı sistem şasi
- 28 Mm Ravago sandviç panel
Fiyat: 329.000 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 490 NFS
Ürün bilgileri
- Kapı açık alarmı
- Tatil modu
- Dondurucu bölme 150 L
- Soğutucu bölme 340 L
Fiyat: 20.990 TL
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