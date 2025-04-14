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  4. BİM'e 22 Nisan’da çamaşır makinesi tablet deterjan geliyor! (BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 22 Nisan’da çamaşır makinesi tablet deterjan geliyor! (BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 22 Nisan 2025 Salı tarihinde yeni bir ürün olan çamaşır makinesi tablet deterjan ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 22 Nisan Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Nisan Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 22 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 22 Nisan’da çamaşır makinesi tablet deterjan geliyor! (BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

NESQUIK ÇİKOLATA İÇECEK TOZU (%20 DAHA FAZLA)

Fiyat: 119 TL

MİLKA KAKAOLU FINDIK KREMASI 350 GR

Fiyat: 115 TL

MİLKA 100 GRAM ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ 

Fiyat: 45 TL

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BİM'e 22 Nisan’da çamaşır makinesi tablet deterjan geliyor! (BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BİM'E YENİ BİR ÜRÜN OLAN ART MATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ TABLET DETERJAN GELİYOR!

ART MATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ TABLET DETERJAN 750 GRAM 30 YIKAMA (BEYAZLAR / RENKLİLER)

Fiyat: 129 TL

MOLFIX BEBEK BEZİ ULTRA FIRSAT PAKETİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 329 TL

BELİNNO DELUX KAĞIT HAVLU 3 KATLI 6'LI

Fiyat: 59 TL

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