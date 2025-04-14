BİM'e 22 Nisan’da çamaşır makinesi tablet deterjan geliyor! (BİM 22 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM markete 22 Nisan 2025 Salı tarihinde yeni bir ürün olan çamaşır makinesi tablet deterjan ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 22 Nisan Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 22 Nisan Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 22 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 22 Nisan 2025 Salı aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
NESQUIK ÇİKOLATA İÇECEK TOZU (%20 DAHA FAZLA)
Fiyat: 119 TL
MİLKA KAKAOLU FINDIK KREMASI 350 GR
Fiyat: 115 TL
MİLKA 100 GRAM ÇİKOLATA ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 45 TL
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BİM'E YENİ BİR ÜRÜN OLAN ART MATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ TABLET DETERJAN GELİYOR!
ART MATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ TABLET DETERJAN 750 GRAM 30 YIKAMA (BEYAZLAR / RENKLİLER)
Fiyat: 129 TL
MOLFIX BEBEK BEZİ ULTRA FIRSAT PAKETİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 329 TL
BELİNNO DELUX KAĞIT HAVLU 3 KATLI 6'LI
Fiyat: 59 TL
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