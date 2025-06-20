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  4. BİM'e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor! (BİM 24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor! (BİM 24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor. Peki, BİM'de 24 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 24 Haziran 2025 Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 24 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 24 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor! (BİM 24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SABAN AŞURELİK BUĞDAY 1 KG

Fiyat: 24,75 TL

YURDUM HAŞLANMIŞ BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ 830 GRAM (KURU FASULYE/NOHUT)

Fiyat: 29,75 TL

LİST AŞURELİK ÇİĞ YER FISTIĞI 300 GRAM

Fiyat: 52,50 TL

HAZARBEY AŞURELİK MEYVE KARIŞIMI

Fiyat: 79,50 TL

SANİTTA KUŞ ÜZÜMÜ 75 GRAM

Fiyat: 37,50 TL

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BİM'e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor! (BİM 24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

GOLDEN ROSE ŞAMPUAN/SAÇ KREMİ 430 ML

Fiyat: 89 TL

MARA BİBERİYE LAVANTA SAÇ SUYU 200 ML

Fiyat: 99 TL

FLORMAR GÖZ-DUDAK-KAŞ KALEMİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 99 TL

LAXE SAÇ PROTEİNİ

Fiyat: 69 TL

DOVE CREAM BAR 90 GRAM

Fiyat: 29,50 TL

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