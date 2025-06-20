BİM'e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor! (BİM 24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor. Peki, BİM'de 24 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 24 Haziran 2025 Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 24 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 24 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
SABAN AŞURELİK BUĞDAY 1 KG
Fiyat: 24,75 TL
YURDUM HAŞLANMIŞ BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ 830 GRAM (KURU FASULYE/NOHUT)
Fiyat: 29,75 TL
LİST AŞURELİK ÇİĞ YER FISTIĞI 300 GRAM
Fiyat: 52,50 TL
HAZARBEY AŞURELİK MEYVE KARIŞIMI
Fiyat: 79,50 TL
SANİTTA KUŞ ÜZÜMÜ 75 GRAM
Fiyat: 37,50 TL
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GOLDEN ROSE ŞAMPUAN/SAÇ KREMİ 430 ML
Fiyat: 89 TL
MARA BİBERİYE LAVANTA SAÇ SUYU 200 ML
Fiyat: 99 TL
FLORMAR GÖZ-DUDAK-KAŞ KALEMİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 99 TL
LAXE SAÇ PROTEİNİ
Fiyat: 69 TL
DOVE CREAM BAR 90 GRAM
Fiyat: 29,50 TL
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