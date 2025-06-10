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BİM’e yarın Mobil Çocuk Masası ve Masaj Cihazı geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 11 Haziran Çarşamba günü mobil çocuk masası ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 11 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e yarın Mobil Çocuk Masası ve Masaj Cihazı geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

MOBİL ÇOCUK MASASI

Ürün bilgileri

• Masa yüksekliği ayarı:60-80 cm 

• Oturma yüksekliği ayarı :39 50 cm 

• 3+ Yaş  

• 110 Kg taşıma kapasitesi

• Mavi ve pembe renk seçenekleri vardır

Fiyat: 7,999 TL

 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM

Ürün bilgileri

• Program takibi  

• İnverter motor  

• Çocuk kilidi 

• Dengesiz yük kontrolü 

• Taşma emniyeti

Fiyat: 13,490 TL

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BİM’e yarın Mobil Çocuk Masası ve Masaj Cihazı geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

TRAX BEAUTY COLLECTION W-616B GÜZELLİK CİHAZI HAVA PÜSKÜRTÜCÜ

Ürün bilgileri

• Hava Fırçası & Püskürtme Kiti 

• Emilimi kolaylaştırır 

• Hassas ve Yarı Saydam 

• Derinlemesine Nemlendirme 

• Yüksek Basınçlı Oksijen Enjeksiyonu

Fiyat: 1,199 TL

 TRAX HEALTH COLLECTION SL-212 OMUZ VE BOYUN MASAJ CİHAZI

Ürün bilgileri

• 3 Farklı Masaj Modu 

• Simüle Masaj Teknolojisi (İnsan eli ile yapılan masajın rahatlatıcı etkisini taklit ederek vücutta konfor ve gevşeme sağlar) 

• Isıtma Özelliği 

• Otomatik Kapanma 

• Omuz / Boyun / Sırt / Uyluk  / Bel / Karın / Ayak / Bacak Masajı

Fiyat: 890 TL

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