BİM’e yarın Mobil Çocuk Masası ve Masaj Cihazı geliyor! (BİM 11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 11 Haziran Çarşamba günü mobil çocuk masası ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 11 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 11 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Haziran Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
MOBİL ÇOCUK MASASI
Ürün bilgileri
• Masa yüksekliği ayarı:60-80 cm
• Oturma yüksekliği ayarı :39 50 cm
• 3+ Yaş
• 110 Kg taşıma kapasitesi
• Mavi ve pembe renk seçenekleri vardır
Fiyat: 7,999 TL
8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
Ürün bilgileri
• Program takibi
• İnverter motor
• Çocuk kilidi
• Dengesiz yük kontrolü
• Taşma emniyeti
Fiyat: 13,490 TL
TRAX BEAUTY COLLECTION W-616B GÜZELLİK CİHAZI HAVA PÜSKÜRTÜCÜ
Ürün bilgileri
• Hava Fırçası & Püskürtme Kiti
• Emilimi kolaylaştırır
• Hassas ve Yarı Saydam
• Derinlemesine Nemlendirme
• Yüksek Basınçlı Oksijen Enjeksiyonu
Fiyat: 1,199 TL
TRAX HEALTH COLLECTION SL-212 OMUZ VE BOYUN MASAJ CİHAZI
Ürün bilgileri
• 3 Farklı Masaj Modu
• Simüle Masaj Teknolojisi (İnsan eli ile yapılan masajın rahatlatıcı etkisini taklit ederek vücutta konfor ve gevşeme sağlar)
• Isıtma Özelliği
• Otomatik Kapanma
• Omuz / Boyun / Sırt / Uyluk / Bel / Karın / Ayak / Bacak Masajı
Fiyat: 890 TL