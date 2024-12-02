Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu! Kaan Taşaner kimdir?
Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Kaan Taşaner’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kaan Taşaner kimdir?
23 Nisan 1979 yılında Antalya’da doğan Kaan Taşaner, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.
2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.
Kaan Taşaner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2004 Büyük Buluşma
2005 Beşinci Boyut
2007 Hakkını Helal Et
2008 Kendi Okulumuza Doğru
2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012-2013 Kuzey Güney
2013-2014 Kayıp
2014-2016, 2019 Diriliş Ertuğrul
2016 Rengarenk
2018 Mehmetçik Kut'ül Amare
2018 Şahin Tepesi
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