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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu! Kaan Taşaner kimdir?

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Kaan Taşaner’in hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu! Kaan Taşaner kimdir? - Sayfa 1

Kaan Taşaner kimdir?

23 Nisan 1979 yılında Antalya’da doğan Kaan Taşaner, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu! Kaan Taşaner kimdir? - Sayfa 2

 2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu, 2014 yılının Aralık ayında TRT 1'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu! Kaan Taşaner kimdir? - Sayfa 3

Kaan Taşaner hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

                 2004      Büyük Buluşma               

2005      Beşinci Boyut

2007      Hakkını Helal Et

2008      Kendi Okulumuza Doğru

2010-2012       Fatmagül'ün Suçu Ne?

2012-2013      Kuzey Güney

2013-2014     Kayıp

2014-2016, 2019    Diriliş Ertuğrul

2016   Rengarenk

2018    Mehmetçik Kut'ül Amare

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Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu! Kaan Taşaner kimdir? - Sayfa 4

2018   Şahin Tepesi

2020-2021    Uyanış: Büyük Selçuklu

2021-2022     Kanunsuz Topraklar

2022      Gecenin Ucunda

2023      Başım Belada

2024      Kızılcık Şerbeti

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