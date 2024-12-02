Bir Zamanlar İstanbul dizisine Kaan Taşaner dahil oldu! Kaan Taşaner kimdir?

Kaan Taşaner kimdir?

23 Nisan 1979 yılında Antalya’da doğan Kaan Taşaner, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.